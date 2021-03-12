БНТУ приглашает старшеклассников стать студентами на один день

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет 31 марта приглашает старшеклассников принять участие в инновационном проекте "Стань студентом БНТУ на один день". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участие в профориентационном мероприятии позволит ощутить все тонкости студенческой жизни и на один день окунуться в роль инженера, экономиста и даже архитектора. "Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо 31 марта с 9.30 до 10.00 пройти регистрацию в главном корпусе БНТУ", - рассказали в вузе.

В рамках мероприятия будет организовано знакомство с университетом и факультетами, а также в форме интерактивных мастер-классов пройдут лекционно-практические занятия.

Организаторами проекта выступают отдел профориентационной работы Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования БНТУ, приемная комиссия, медиацентр, ответственные за профориентационную работу на факультетах.-0-