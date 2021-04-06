БНТУ проведет 10 апреля неформальный день открытых дверей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета проведет 10 апреля неформальный день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы не будем читать скучную лекцию о ФММП и давать информацию, которую легко можно найти на нашем сайте. На дне открытых дверей вас ожидает приятное знакомство со студентами факультета, неформальное общение с преподавателями, экскурсия по учебному корпусу, инновационная игра, в которой можно попробовать себя в роли креаторов идей, маркетологов и бизнесменов", - рассказали в пресс-службе.

Абитуриенты получат исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.-0-