БНТУ проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"БНТУ организует 10 дней открытых дверей в онлайн-режиме для будущих абитуриентов и их родителей, чтобы подробно рассказать о каждом факультете и университете в целом. Можно задавать вопросы по любой теме в чате трансляции. Ответы на них можно получить сразу после выступления спикера. Каждый день (кроме субботы и воскресенья) с 13 по 24 апреля в 19.00, мы будем ждать всех на нашем ютуб-канале, где и будут проходить трансляции. Кроме того, все эфиры можно будет посмотреть в записи в любое удобное время", - рассказали в пресс-службе.

Первая трансляция будет посвящена всему университету и его главным ценностям: образованию, науке, бизнесу, спорту и культурному развитию. 13 апреля спикерами будут первый проректор БНТУ Георгий Вершина, генеральный директор научно-технологического парка - проректор университета Юрий Алексеев и заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов Михаил Кузьменков.

"Со второй по девятую трансляции деканы, студенты и выпускники БНТУ будут подробно знакомить абитуриентов и их родителей со всеми факультетами. В каждом эфире будет по два факультета, а 23 апреля - три", - отметили в университете.

Так, 14 апреля на связь выйдут архитектурный и факультет маркетинга, менеджмента и предпринимательства; 15-го - автотракторный и факультет горного дела и экологии, 16-го - машиностроительный и механико-технологический факультеты, 17 апреля - энергетический и факультет информационных технологий и робототехники, 20-го - инженерно-педагогический и факультет технологий управления и гуманитаризации, 21-го - строительный и факультет энергетического строительства, 22-го - приборостроительный и факультет транспортных коммуникаций, 23-го - военно-технический и спортивно-технический факультеты, а также международный институт дистанционного образования БНТУ.

"На последней трансляции 24 апреля можно будет увидеть выступления членов общественного совета, который состоит из выдающихся выпускников БНТУ. Это известные бизнесмены, руководители органов государственного управления и другие знаменитые люди, а также ректор университета Сергей Харитончик. Они расскажут об образовании, своей молодости и что именно им дал БНТУ. Также в этот день представители приемной комиссии раскроют все особенности вступительной кампании 2020 года", - добавили в вузе.-0-