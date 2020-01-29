БНТУ в рейтинге Webometrics растет быстрее всех вузов Беларуси - Минобразования

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мировом рейтинге университетов Webometrics Белорусский национальный технический университет растет быстрее всех вузов страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Webometrics обновил данные за полгода. "Топ-5 белорусских вузов остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ - позиции вуза укрепились на 179 пунктов", - отметили в пресс-службе.

В Минобразования назвали пятерку лидеров по стране. Так, на первом месте Белорусский государственный университет, у него 763-я позиция в рейтинге, далее следуют БНТУ (2536), Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (3326). На четвертом месте Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (3719), на пятом - Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (3758).

Вебометрический рейтинг составляется независимой испанской исследовательской лабораторией Laboratorio de Internet и ежегодно обновляется в январе и июле. В оценке деятельности университетов рассматривается присутствие вузов в интернете и цитируемость публикаций ученых. Всего в Webometrics показаны позиции практически всех высших учебных заведений мира, которых насчитывается более 28,6 тыс. -0-