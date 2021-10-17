Бобр добр? Развеиваем мифы о грозных строителях плотин

Лесная речушка журчит в густом коридоре ивняка, а вокруг, под тенью лозин, в зарослях живописных стариц царит бурное веселье. По заводи плавают листья-тарелки, белые и желтые цветы. Носятся над гладью стрекозы. А сколько пернатых тут собралось! Для них болотистый берег - рай… Но это и царство для бобров.

Владения на островках

Среди осок, тростника и лозин, на окруженных каналами островках проглядывают кучи веток и корней, присыпанные землей и илом. Диаметр их от 10 до 12 м, высота - до 1-3 м, а толщина вверху - до 30-40 см. Выдерживают вес нескольких человек! И неприступны для хищников. Изнутри обмазаны илом и глиной, и даже при минус 30 градусах в них тепло настолько, что через отверстие в потолке идет пар. Где берег крутой, встречаются норы (лабиринты с 4-5 входами с навесами). Жилая камера шириной чуть более метра, высотой 40-50 см, пол - на 20 см выше уровня воды. При разрушении потолка строится полухатка. Весной в паводок на кустах устраиваются гамаки из веток, сучьев, сухой травы.

Бобры очень чистоплотны: убирают жилье, чистят и расчесывают мех. Выделения из сальных желез не дают им промокнуть и замерзнуть даже в ледяной воде. Границы метят бобровой струей, нанося ее на холмики из грязи, ила, веток вместе с секретом жировиков. Он несет информацию о владельце (пол, возраст) и, испаряясь медленнее, надолго сохраняет метку.

Речной бобр, как и канадский, - полуводный грызун. Хотя эти виды схожи, но несовместимы, у них даже разное число хромосом. Обитают в Евразии и Северной Америке по берегам ручьев, речек, озер… Пары создают на всю жизнь. В семье - 5-10 особей, включая приплод двух лет. У обыкновенного бобра царит матриархат, у канадского может быть гарем из 2-3 самок. Спариваются эти грызуны зимой в воде. В апреле-мае рождаются до 6 полуслепых бобрят-пуховичков весом до 500 г. Через несколько суток они уже плавают, а через 3-4 недели пробуют молодую зелень, хотя и молоко продолжают пить до 3 месяцев. С рождения умеют строить хатки и плотины. Через 2 года организуют свою колонию.

Строгие вегетарианцы

В рационе у бобров кора и побеги ивы, осины, тополя, березы и других деревьев, кроме ольхи и дуба - их используют для построек. Любят желуди, водоросли и до 300 видов трав. За день бобрам надо корма до 20% от массы тела. Валят деревья, приподнявшись на задние лапы и усевшись на хвост. Двигаясь по кругу, за 5-10 минут грызун валит дерево диаметром до 5-7 см, распиливает его на отрубки и сплавляет по траншее глубиной с метр и длиной в сотню метров на дно, где имеется склад припасов. На лесосеке остаются ошкуренные пеньки и горки стружек.

Лишь заготовив около 200 стволов, зимой бобры могут отдохнуть, выходя только на подледные прогулки. Хотя и у самых рачительных на подворье может случиться аврал - тогда придется таскать, заделывать…

Бобры превосходно плавают и ныряют, задерживая дыхание на 10-15 минут. А благодаря прозрачным векам отлично ориентируются в воде. К тому же уши и нос их закрываются клапанами. На суше - неуклюжие, зато плавают со скоростью до 8-10 км/ч, отталкиваясь задними лапами с перепонками. А передние лапки с длинными когтями грызун, плавая, сжимает в кулачки, отталкивая от себя помехи. Широкий уплощенный хвост с роговыми щитками - своеобразный 30-сантиметровый руль и весло, регулятор температуры тела, третья нога при стойке, рычаг для переноса ветвей и выразитель чувств (шлепок по воде - сигнал тревоги). Общаются также при помощи пахучих меток, поз, криков-свиста.

И вред, и польза

Строить запруду выходят все члены семьи. Работают без чертежей и в темноте, но все делают на совесть, без спешки. Строят плотины ниже хаток, регулируя уровень воды, чтобы входы не промерзли, не осушились. Втыкают в дно ветви и стволы, иногда упавшее в реку дерево. Укрепляют промежутки ветками, тростником, илом, глиной, камнями весом до 15-18 кг. В среднем на постройку 10 м у семьи уходит около недели, а восстановить плотину могут за ночь!

Хоть и скрытные бобры, но их выдают каналы, хатки… Где грызунов много - их плотины затапливают поля, постройки, дороги и даже вызывают крушение поездов. Кажется, что эти грызуны наносят только вред? Это не так. Они приносят и пользу. В разливе поселяются моллюски и насекомые, выхухоли, ондатры, птицы, принося на лапках икру. И размножается рыба. Поваленные деревья служат кормом для зайцев и копытных. Сок из подточенных деревьев привлекает бабочек и муравьев, а последние - птиц. Запруды способствуют очистке воды, уменьшая ее мутность.

Главные враги бобров - бурые медведи, волки, лисы. И люди, которые истребляли их из-за мяса и меха. Он самый красивый и прочный из всех. Шел на женские шапки и опушки шубок, ожерелья. В Канаде шкуры бобров служили даже деньгами. В XVI веке они ценились в 1,3 раза дороже соболя. В Восточной Европе добывать бобров ради меха и струи начали около тысячи лет назад. Еще со времен царя Соломона этот секрет использовали при головной боли, для создания духов. Мускус долго сохраняет аромат, отталкивает воду, содержит много аспирина.

В итоге к XX веку бобров в мире осталось не более 1200. Благодаря запрету на охоту к 1998 году их численность в Европе и России оценивалась уже в 430 тысяч.

Бобры кажутся безобидными, однако создают столько проблем! Но ведь это мы вторгаемся в их владения. Бобр - сильное животное и может даже нападать на людей, если те ему помешают. Ведь он - первый по величине грызун в Европе и второй - в мире. Крупнее только капибары. Так что надо научиться жить в согласии с этим зверем, он заслуживает уважения.

Цифры и факты

К началу зимы в хвосте бобров откладывается до 50% имеющегося в их теле жира, в то время как летом - только 15%.

В природе бобр живет 10-17 лет, умирая под упавшими деревьями. В неволе живет обычно в 3 раза дольше - до 30-40 лет.

Бобры - единственные существа на Земле, кроме людей, возводящие сооружения, видимые из космоса. Обычно длина их плотин доходит до 20-30 м. Более широкая в основании, с высотой она сужается, достигая на гребне ширины 1-2 м. Рекорд в постройке плотин принадлежит канадским бобрам. Плотина длиной 850 м построена в парке Вуд-Баффало (Канада). А в штате Нью-Хэмпшир нашли плотину длиной в 1200 м; в запруде было выстроено 40 хаток.

Изображения бобров есть на гербах, монетах и марках разных стран Европы. В честь их названы города, местности, населенные пункты, реки. И даже сорт огурцов и марка пива. Установлены памятники в Бобруйске, Боброве (Воронежская область). Скульптура бобрам есть в Альпийском зоопарке (Инсбрук, Австрия).

Татьяна МОИСЕЕВА,

газета "7 дней".-0-