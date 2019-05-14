Бодак: в работе над корректировкой Конституции следует ставить во главу угла интересы простого человека

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе над корректировкой Конституции следует ставить во главу угла интересы простого человека. Об этом заявила журналистам судья Конституционного суда Алла Бодак после церемонии принятия присяги, передает корреспондент БЕЛТА.

После вступления в новую должность Алла Бодак активно подключится к подготовке предложений по совершенствованию Конституции. При этом, по ее мнению, обязательно нужно руководствоваться определенными критериями и подходами. "В первую очередь, это укрепление белорусского суверенитета и государственности. Речь идет о создании для всех трех ветвей власти необходимых условий для дальнейшего совершенствования и решения задач по постепенному устойчивому развитию страны", - сказала она.

Алла Бодак подчеркнула неоспоримо огромное значение Конституции для развития государства. "Она является правовым фундаментом, ориентиром укрепления суверенной белорусской государственности. Именно в Конституции провозглашен принцип приоритета прав и свобод граждан - основной, фундаментальный, принцип, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью, целью общества и государства. Конституционный суд призван охранять это и другие конституционные положения в нашей стране", - констатировала судья.

Она рассчитывает, что эффективно работать в новом статусе ей поможет большой опыт работы. До назначения судьей Конституционного суда Алла Бодак работала на различных должностях в Министерстве юстиции, дойдя до должности заместителя министра, а затем возглавляла комиссию Совета Республики. "Работа руководителем комиссии парламента обогатила мой опыт, позволила более масштабно смотреть на вещи, с точки зрения именно государственности, ее укрепления, создания необходимых основ для устойчивого развития общества. Весь этот опыт мне пригодится в новой должности", - уверена судья.-0-