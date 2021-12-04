Богдан: БСЖ всегда там, где нужны помощь, солидарность и поддержка

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сила Белорусского союза женщин - в активных и неравнодушных людях на местах, а также в единстве цели. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан на торжественном мероприятии по случаю 30-летия общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан подчеркнула, что возраст союза женщин гораздо больший, потому что БСЖ стал наследником Комитета советских женщин, существовавшего в Советском Союзе. А тот основали в 1941 году как Антифашистский комитет советских женщин. "В тяжелое для страны время женщины объединились, чтобы не только заявлять о каких-то своих правах, достижениях, но прежде всего чтобы сплотиться и своим трудом помочь Родине", - сказала Елена Богдан.

Сегодня объединение насчитывает более 143 тыс. человек - первичные, районные, городские, областные организации есть по всей стране.

"В чем сила БСЖ сегодня, так это в наших первичных организациях. Потому что их руками каждый день в разных уголках страны делаются маленькие добрые дела, - добавила Елена Богдан. - Мы себя видим там, где нужны помощь, солидарность, поддержка. Где-то это финансовая помощь, а где-то и просто доброе слово. Это и есть Белорусский союз женщин".

Современную белорусскую женщину она описала так: это женщина, которая сочетает в себе ипостаси мамы, жены, общественного деятеля, профессионала. "И самое главное, это человек, который понимает, что добрые дела нужно делать с открытой душой и сердцем, ничего не требуя взамен", - заключила руководитель организации.

Примечательно, что во всех озвученных подходах повторяются те же мысли, которые звучат и из уст предшественниц Елены Богдан на посту главы БСЖ.

Так, Марианна Щеткина подчеркнула единство и солидарность, которые всегда были связующим элементом, залогом силы организации. "Мы всегда за свою сторону и переживаем за будущее наших детей. А для этого нужны стабильность и мирное небо, нужно ценить и защищать то, что имеем. Мы за то, чтобы наши люди жили хорошо", - сказала она.

Надежда Ермакова сегодня возглавляет совет женщин-старейшин при БСЖ. Она с 1998 года в организации и рада, что сейчас в ее ряды приходит очень много молодежи. А значит, эта работа нужна и важна. "Все цели, которые были при создании организации, актуальны и сейчас. Слова "мы женщины, а значит, мы в ответе за детский смех и счастье стариков" и сейчас звучат как девиз. Но мы еще более активно включаемся в общественно-политическую жизнь. Не боремся за то, чтобы стать политической партией, но поддерживаем курс и политику, которую проводит наш Президент и государство, даем опору", - добавила Надежда Ермакова.

Лилия Ананич также обратила внимание на то, как омолаживаются ряды организации, но при этом неизменными остаются цели - быть вместе со страной, помогать ее развивать и объединять вокруг себя единомышленников.-0-