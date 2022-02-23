Богдан: человек ценит материальное, но не дорожит собственным здоровьем

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек ценит материальное, но не дорожит собственным здоровьем, заявила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"Знаете в чем парадокс? Человек ценит то материальное, что у него есть, но он не ценит свое собственное здоровье. Когда мы начали вводить электронный рецепт, столкнулись с тем, что 80% людей, сходив к врачу, даже не подумали лечиться. Мы смогли сделать срез, сколько же человек купило, получило лекарственные средства по тем электронным рецептам, которые мы выписали. Не более 20%. Скажите, какова должна быть реакция медицинских работников?" - задалась вопросом Елена Богдан.

Она подчеркнула: норма об ответственности за свое здоровье, которая внесена в проект Конституции, пусть и декларативная, но медицинские работники в этом плане единодушны.

В Минздраве об ответственности человека за свое здоровье начали говорить еще в 2014 году, когда работали над поправками в закон о здравоохранении, отметила Елена Богдан. "Тогда у нас было достаточно интересное обсуждение, но мы посчитали внесение данной нормы преждевременным, потому что наше общество было не готово", - сказала она. Позже, на диалоговых площадках, которые проводил БСЖ в преддверии Всебелорусского народного собрания, присутствующие на них женщины отмечали, что люди воспринимают государство как донора, а пора бы воспринимать как партнера. На Всебелорусском народном собрании уже начала звучать мысль о том, что должна быть ответственность и человека за свое здоровье.

Что касается подготовки проекта обновленной Конституции, Елена Богдан рассказала, что работа в Конституционной комиссии была выстроена таким образом, что каждый ее член обязан был высказаться по рассматриваемому разделу, внести свои предложения. "Когда мне пришло время высказываться, исходя из багажа знаний, который у меня был, и посыла наших медицинских работников, я тоже внесла предложение по изменению ст.45 в плане возложения обязанностей на человека по сохранению своего собственного здоровья", - отметила глава БСЖ.

При этом, заметила она, не говорилось о платной медицине, обязательной вакцинации и тому подобном. Чтобы избежать непонимания и двояких формулировок, в проекте Конституции прописано, что государство гарантирует бесплатное оказание медицинской помощи в порядке, установленном законом.

В подтверждение своих слов Елена Богдан отметила, что частные центры на сегодня не взяли на себя ни лечение онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний, ни сложную хирургию, ни ЭКМО, ни тяжелых реанимационных пациентов, ни тяжелых паллиативных пациентов, поскольку это невыгодно. Основная масса центров оказывает консультативные услуги, выполняет диагностические исследования, предлагает хирургию одного дня. А дорогостоящее оказание медицинской помощи берет на себя государство.-0-

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