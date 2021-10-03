Богдан: на сегодняшний день для системы здравоохранения главной задачей является вакцинация

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день для системы здравоохранения главной задачей является вакцинация, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас мы видим, что поменялось воздействие вируса: чаще болеют молодые люди, заболевание протекает более тяжело, агрессивнее, быстрее наступает ухудшение состояния пациентов. Но мы в готовности и каждое утро в Министерстве здравоохранения проходит селекторное совещание с регионами для того, чтобы четко понимать, какая ситуация сегодня есть, как она складывается в каждом учреждении. Сотрудники министерства, включая министра и его заместителя, еженедельно посещают красные зоны, - отметила Елена Богдан. - И сегодня я вижу, что 99,9% пациентов в ковидных отделениях не привиты, а в отделениях реанимации этот показатель составляет 100%. Поэтому сегодня основная задача - это вакцинация. Нам уже поступила вакцина "Спутник Лайт" и активно проводится прививочная кампания студентов. Мы провели наш экспертный совет по иммунизации и с учетом поступления китайской вакцины, у которой нет противопоказания для беременных женщин, мы сейчас начинаем вакцинацию данной категории населения".

Первый замминистра подчеркнула, что возможностей у системы здравоохранения по вакцинации граждан сегодня гораздо больше. "Мы открываем пункты вакцинации в торговых точках, метро, выезжаем на предприятия, а к людям пожилого возраста - на дом. Система здравоохранения делает все возможное для того, чтобы люди прививались", - добавила она.

Елена Богдан также прокомментировала вопрос ревакцинации. "Мы прописали в наших нормативных документах Минздрава, что ревакцинация будет через 9-12 месяцев после проведения полного курса вакцинации. На сегодня у нас основная масса населения еще не подошла к этому порогу необходимой ревакцинации, но если люди обратятся она будет выполнена, - сказала первый замминистра. - В любом случае вакцина защищает, но у любой вакцины есть эффективность и если у "Спутника V" она больше 90%, то соответственно 9 из 10 человек не будут переносчиками вируса. Даже если человек заболеет, то он перенесет заболевание легче и выделение вируса, вирусная нагрузка у него будет меньше чем у того, кто болеет тяжело".-0-