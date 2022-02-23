Богдан напомнила, что результат аптечного экспресс-теста на ковид учитывается при постановке диагноза

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тестам на ковид, которые продаются в аптеках, можно доверять, сообщила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.
"Если этот тест разрешен к применению, зарегистрирован в установленном порядке в Беларуси, а у нас достаточно жесткая система регистрации, соответственно он надлежащего качества, прошел все исследования и ему можно доверять", - сказала Елена Богдан.
Она напомнила, что приказом Минздрава разрешено, даже если человек дома выполнил этот тест, учитывать его результат для установления диагноза "коронавирусная инфекция". Врач назначит лечение и выдаст листок нетрудоспособности.-0-