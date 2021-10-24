Богдан: необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Население услышало нас и активно включилось в вакцинацию. Прививаются и беременные женщины, кормящие мамы. У нас есть регионы, которые уже приближаются к 35% вакцинации населения. Мы себе ставим промежуточную планку в 40%, как изначально рекомендовала ВОЗ, но считаем, что должно быть вакцинировано не менее 60% населения. Мы идем к этому", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, темпы вакцинации ежедневно нарастают. "Более того, мы уже начинаем и ревакцинацию, так как первыми у нас вакцинировались медицинские работники в январе, а население в целом получило вакцину в марте-апреле", - отметила первый замминистра.

"Вакцинация не защищает от заболевания в принципе, но она защищает от тяжелого, прогностически неблагоприятного течения заболевания",- подчеркнула Елена Богдан. Она обратила внимание, что вакцинироваться нужно и беременным женщинам. "В эту волну пандемии мы видим, что наши беременные пациентки болеют гораздо более тяжело, чем в первую. Это очень быстрое развитие поражения легких. Так что нужно вакцинироваться, желательно до того, как наступит беременность. А если пара планирует экстракорпоральные методы, она обязательно должна быть вакцинирована", - заявила представитель Минздрава.

Елена Богдан также рассказала о разработке белорусской вакцины от COVID-19. "У нас четкий график. В пробирке она уже есть. Сегодня проводится начальный этап испытаний. Это очень сложная процедура. Мы должны доказать, что вакцина эффективна и безопасна. Кроме того, нужно создать мощности для масштабирования производства вакцины", - проинформировала она.-0-