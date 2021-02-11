Богдан: нужно ужесточить ответственность за вовлечение в экстремизм, пропаганду насилия, буллинг

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо ужесточить законодательство по отношению к тем, кто вовлекает граждан в экстремизм. Об этом председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан заявила, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский союз женщин накануне ВНС также проводил диалоговые площадки, на которых обсуждалось современное состояние общества, актуальные проблемы, а также то, как достойно ответить на вызовы времени.

"Очевидно, что в эпоху многократного роста информационных потоков человек наиболее уязвим и беззащитен. Мы видим, как пытаются расколоть наше общество. Доходит до откровенной травли, оскорблений. Известных спортсменов, артистов, даже обычных людей и их детей. Только за то, что они являются патриотами, ценят мир и спокойствие, гордятся достижениями нашей страны", - отметила Елена Богдан.

Она считает, что в этой ситуации задача государства - защитить этих людей, прежде всего детей. "Полагаю, что надо ужесточить законодательство по отношению к тем, кто вовлекает наших граждан в экстремизм, призывает к правонарушениям, занимается буллингом", - заявила Елена Богдан.

Глава БСЖ не видит причин стесняться или бояться в применении таких мер. "Опыт соседних стран свидетельствует, что когда речь заходит о безопасности граждан, о здоровье, меры принимаются безотлагательно и достаточно жестко", - добавила она.-0-