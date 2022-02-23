Богдан: омикрон далеко не безобидный вирус

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон далеко не безобидный вирус, заявила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня много возрастных пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в принципе тяжело, а также у которых значительно обостряются хронические заболевания. Поэтому сказать, что вирус безобидный, абсолютно нельзя", - сказала Елена Богдан, характеризуя нынешнюю ситуацию по заболеваемости.

Она рассказала, что когда схлынула первая волна, прогнозировали, что, возможно, придет вторая и на том пандемия закончится. "К сожалению, коронавирус оказался другим. Сейчас мы переживаем пятую волну, вызванную омикроном, который очень летучий, поражает большое количество людей. Вирус пошел дальше. Если уханьский штамм практически не затрагивал детей, то сейчас у нас было достаточно много больных детей", - отметила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Она заметила, что вирус пытается выжить, мутирует и каждая волна приносит что-то новое, волна от волны отличается. Поэтому так важно создать коллективный иммунитет.

"Конечно, 60% вакцинированного населения мало. И если говорить о коллективном иммунитете, мы должны думать о 80%, включая детей", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, вакцинация должна подкрепляться бустерной вакцинацией, ревакцинацией через 5-6 месяцев после полной вакцинации.

Елена Богдан подчеркнула: количество вакцинированных и ревакцинированных людей в стационарах в десятки раз меньше, а в реанимациях это вообще единичные случаи.-0-