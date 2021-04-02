Богдан: по мере вакцинации можно будет говорить о полном снятии ограничений в поездках между Беларусью и Россией

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мере того как население Беларуси и России будет активнее прививаться от COVID-19, можно будет говорить о полном снятии ограничений в перемещении между двумя странами. Об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санитарные службы Беларуси и России находятся в постоянном контакте. Эти вопросы еженедельно обсуждаются. По мере того как будет развиваться вакцинация, когда будет больше вакцинироваться население, тогда можно будет говорить о полном снятии ограничений в перемещении. Сегодня есть возможность въехать в Россию при наличии отрицательного теста", - рассказала Елена Богдан.

Она также сообщила, что производство российской вакцины "Спутник V" на РУП "Белмедпрепараты" началось на прошлой неделе. "Партия уехала на контроль качества в центр им.Гамалеи, где она была разработана. В апреле мы начнем вакцинацию населения", - отметила Елена Богдан.

Елена Богдан

При этом она добавила, что сначала производимые объемы вакцины должны обеспечить потребность населения республики, но в последующем возможны и поставки на экспорт. "Это первый этап локализации. Помимо этого у нас на сегодняшний момент совместно с российскими партнерами производится реконструкция линий, чтобы мы начали производить вакцину по полному циклу. Когда мы удовлетворим нашу собственную потребность, абсолютно не исключена работа на другие рынки", - сказала первый замминистра.

В настоящий момент производить "Спутник V" планируется только на "Белмедпрепаратах". Потому что само по себе производство тоже требует определенных технических условий, и самое главное - квалификация специалистов.

Сегодня во Дворце Республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. В мероприятии участвуют руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.-0-