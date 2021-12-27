Богдан: поправки в Конституцию позволят в будущем сохранить сбалансированность органов госуправления

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в Конституцию позволят не потерять сбалансированность органов государственной власти и социальную ориентацию белорусского государства. Такое мнение выразила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Она отметила, что с действующей Конституцией Беларусь прожила довольно длительное время. Одна из важных особенностей этого Основного закона - наделение главы государства широкими полномочиями. Однако изменившиеся условия диктуют необходимость внести изменения и дополнения в Конституцию, убеждена глава комитета.

"Угрозы, которые были в прошлом году и в общественно-политической, и в экономической жизни, и те условия беспрецедентного санкционного давления, которое сегодня испытывает Республика Беларусь, они должны быть отражены и в нашем Основном законе для того, чтобы не потерять сбалансированность органов государственной власти и самое главное - не потерять социальную ориентацию нашего государства", - подчеркнула Елена Богдан.-0-