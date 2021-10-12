Богдан: прививаться от COVID-19 могут и беременные

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против коронавирусной инфекции важна для всех категорий населения, имеющиеся препараты позволяют прививаться в том числе беременным и тем, кто еще только планирует беременность. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Неделю матери мы не останавливаем оказание медицинской помощи пациентам и с коронавирусной инфекцией, острыми заболеваниями неинфекционного характера, с травмами, онкологическими заболеваниями, другой патологией. Конечно, в условиях ковида мы ограничиваем посещение поликлиник, максимально переносим помощь на дом. Нам в этом активно помогают волонтеры, студенты старших курсов", - сказала Елена Богдан.

Она заверила, что система здравоохранения старается делать все возможное, чтобы полностью обеспечить медицинскую помощь населению.

Отдельно замминистра обратила внимание на важность вакцинации, в том числе и будущих мам, беременных женщин. По ее словам, уже более 2,43 млн человек получили одну дозу препарата, более 1,74 млн завершили весь курс вакцинации. "Сегодня вакцины, которые есть в стране, позволяют прививать беременных и тех, кто планирует в ближайшее время появление ребенка в семье. Очень хочется, чтобы мы все ответственно относились к своему здоровью, здоровью наших детей, родителей, говорили о том, насколько важна вакцинация. Справиться с коронавирусной инфекцией нам поможет только создание коллективного иммунитета", - отметила Елена Богдан.-0-

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