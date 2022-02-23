Богдан: проблемы по поддержке людей с инвалидностью в основном решены

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы по поддержке людей с инвалидностью в основном решены, заявила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"Проводя диалоговые площадки, я встречалась с представителями общественных организаций инвалидов. Мне было очень интересно, какие вопросы они затронут. Минут 20 нашей встречи мы посвятили общению на очень интересную тему - почему сегодня мало белорусского языка. Я для себя решила: если люди на такой диалоговой площадке по подготовке новых норм Конституции обсуждают язык, значит с большего проблемы по поддержке людей с инвалидностью в нашей стране все-таки решены", - считает Елена Богдан.

Она отметила, что в проекте обновленной Конституции норма, касающаяся инвалидов, прописана достаточно четко - инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Как предполагается, на основании этой нормы все законодательные акты, которые примут, будут пронизаны обеспечением равных прав для людей с инвалидностью по сравнению с обычными гражданами.

Вместе с тем это будет достаточно серьезной нагрузкой на нанимателей, которые должны будут создать определенные условия труда для интеграции инвалидов в трудовую деятельность, считает Елена Богдан.

Председатель Белорусского союза женщин заметила, что Беларусь не сразу ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. До этого момента усилия были направлены на то, чтобы создать безбарьерную среду, доступные рабочие места для инвалидов.

Говоря о роли БСЖ в решении проблем инвалидов, Елена Богдан отметила: "Наша задача - найти проблему и донести ее до тех, кто принимает решение, - республиканских органов, правительства, в конце концов - на уровень Президента".-0-