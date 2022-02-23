Богдан: скорая медпомощь укладывалась в нормативы по прибытию даже в ковидные пики

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорая медицинская помощь укладывалась в нормативы по прибытию к пациентам даже в ковидные пики, сообщила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"Был пик и людям приходилось ждать скорую медицинскую помощь достаточно много времени. Но я должна сказать, что в нормативы (прибытия скорой медицинской помощи. - Прим. БЕЛТА), которые определены Министерством здравоохранения, служба укладывалась всегда", - сказала Елена Богдан.

По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, количество вызовов скорой помощи в Минске снижается. "Если брать от максимального пика по количеству вызовов скорой медицинской помощи, а он был у нас в начале февраля, когда пришел омикрон, на сегодня по городу на 500-600 вызовов в сутки меньше", - сказала она.

Елена Богдан напомнила: все вызовы делятся на несколько категорий. В экстренной ситуации бригада прибудет достаточно быстро. "На сердечный приступ, нарушение мозгового кровообращения, где важен этот "золотой час", скорая поедет достаточно быстро. При гипертоническом кризе, естественно, попытаются рассказать то, что человек должен сделать, чтобы его снять. Фельдшер даст советы, чтобы дождаться скорой медицинской помощи", - пояснила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Она заметила, что огромная нагрузка и ответственность лежит на тех, кто принимает вызовы. Они должны их дифференцировать, почему и задают иногда дополнительные вопросы.

В Минске работает 167 бригад скорой медицинской помощи, в том числе педиатрические, фельдшерские, врачебные, есть бригады интенсивной терапии, реанимационные.-0-