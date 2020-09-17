Богдан: у белорусов достаточно мудрости, чтобы самим решать свои проблемы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов достаточно мудрости, чтобы самим решать свои проблемы. Такое мнение во время женского форума "За Беларусь" высказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта наша земля, у нас достаточно мудрости, сил самим решить проблемы, которые у нас есть", - сказала Елена Богдан.

Форум объединил женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси. "Нас десятки, сотни тысяч, миллионы белорусских женщин, неравнодушных к судьбе нашей страны, - отметила замминистра. - Мы - женщины - не имеем права молчать. Мы знаем цену жизни. Знаем, как тяжело выносить, родить и воспитать ребенка. Только в наших силах вернуть мир и спокойствие в наши семьи. За нами - Беларусь".-0-

Фото Оксаны Манчук