Богдан: в мире нивелируется понятие брака

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в мире нивелируется само понятие брака, поэтому поправка в Конституции, которая гласит, что брак - это союз мужчины и женщины, действительно важна. Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" сказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, какая ситуация развивается в соседних странах. Такое уточнение действительно важно, потому что само понятие брака сегодня нивелируется. В некоторых странах разрешено вступать в брак мужчине с мужчиной, женщине с женщиной. Более того, заключаются совершенно немыслимые браки с неодушевленными предметами. Когда родители называются не папа и мама, а родитель-1 и родитель-2. Когда ребенок с малых лет не понимает, кто он - мальчик или девочка. Но мы придерживаемся семейных ценностей, где есть мама и папа, мужчина и женщина", - заявила Елена Богдан.

Она подчеркнула также, что белорусское государство поддерживает семьи с детьми. "Будущее есть у той страны, в которой рождаются дети. Поэтому я считаю важной поправку о том, что семьям с детьми оказывается поддержка на государственном уровне", - заключила председатель Белорусского союза женщин.-0-