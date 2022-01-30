Богданов: не допустим чрезмерного роста цен на продовольствие

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не допустят чрезмерного роста цен на продовольствие, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы продолжим и дальше контролировать (чтобы не допустить чрезмерного роста цен. - Прим.БЕЛТА). В мире цены на продовольствие продолжают расти, и пока эта тенденция не успокаивается в мировом масштабе. Но допустить ситуации, чтобы наш гражданин не смог купить какой-то товар, мы, конечно, не можем, это наша социальная ответственность, это наша социальная работа", - сказал Алексей Богданов.

Поэтому Министерство антимонопольного регулирования и правительство будут продолжать контролировать цены и выполнят ту задачу, которую поставил глава государства, - дать заработать всем. "И производитель не должен пострадать, и торговля должна быть в профите, и самое главное - чтобы потребитель смог купить этот товар. Задача - держать такой баланс, чтобы не пострадал потребитель", - отметил министр.

Говоря о продэмбарго, Алексей Богданов заметил, что "у нас по ответным мерам проблем в принципе нет". "Все, что попало под санкции, мы практически на 90% и так замещаем нашим производством. Основная проблемная группа была овощная и фруктовая - то, что не производится в нашей стране по климатическим условиям. Наши торговые организации, посредники, которые поставляли, - молодцы, они нашли эту группу товаров за рубежом и поставляют к нам, и мы уже наладили эти процессы", - сказал он.-0-