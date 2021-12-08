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08 декабря 2021, 13:03

Богданов о введении эмбарго: рынок будет обеспечен продовольствием, а предприятия - сырьем

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренний рынок будет обеспечен продовольствием, а предприятия - сырьем. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, комментируя постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. "Беларусь уже давно выстраивала политику по обеспечению продовольственной безопасности собственными силами. Нам удалось этого добиться уже более 10 лет назад. По мясо-молочной группе товаров мы себя полностью обеспечиваем и имеем значительный экспортный потенциал. Например, производя почти 8 млн т молочной продукции в год, мы экспортируем 4,8 млн т на зарубежные рынки в 58 стран мира. То есть имеется двойной запас и даже больше по молочной продукции. Такая же ситуация с мясом: 32% от общего объема производства - это экспортный потенциал. Поэтому запас огромнейший", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, почти вся мясо-молочная продукция на полках отечественного производства. "Эти товары никуда не пропадут, они были, есть и будут. И только будет расширяться ассортимент и объем производимой продукции согласно нашим планам. Потребитель не ощутит никаких изменений с точки зрения насыщения полок. Те же колбасы, сыр мы производим в очень больших объемах", - подчеркнул замминистра.

Он также затронул тему обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем. "Мы имеем квоты в рамках ЕАЭС по свинине, мясу птицы. Такие товары мы ввозим на 90% из стран, которые не попали в список. Например, мы ввозили из Европы лишь 4% говядины, остальной товар шел из других государств. Что касается свинины, в прошлом году мы завезли большую часть из России. Никаких проблем по замещению здесь нет. Да и мы сами каждый год добавляем в объемах производства мяса птицы, говядины, свинины, молочной продукции. Доля импорта с каждым годом становится меньше", - заявил Алексей Богданов.

"Что касается овощей и фруктов, доля отечественных на полках - от 60% до 90%, в зависимости от вида. Конечно, в межсезонье мы ввозим часть овощей и фруктов. Но здесь тоже никаких проблем не ожидаем. Многие товары, которые завозились из ЕС, шли транзитом. Поэтому нашим коммерческим структурам, которые занимаются импортом, необходимо быстро переориентироваться непосредственно на производителей. Возможно, будет даже дешевле, чем через какого-то посредника, который был раньше в Европе. Конечно, это будет в том числе импульсом для наших товаропроизводителей и инвесторов увеличить объемы производства овощей и фруктов в нашей стране, заложить новые сады", - отметил замминистра.

По его словам, продовольственное эмбарго не повлияет и на планы по экспорту. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь - октябрь 2021 года вырос на 14,1%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $5,4 млрд. По итогам года ожидается цифра более чем в $6 млрд.

Как сообщалось, запрет на ввоз с 1 января распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары. Постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.-0-

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