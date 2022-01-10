Богомаз: почти 97% белорусской молодежи пользуются интернетом ежедневно

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически 97% белорусской молодежи пользуются интернетом ежедневно, сообщила во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Богомаз.

"Социологические опросы, проведенные по заказу Белорусского института стратегических исследований "Поколение Z: установки и ценности современной белорусской молодежи" (изучалась молодежь 14-17 лет), показали, что практически 97% респондентов пользуются интернетом ежедневно. При этом свыше 60% опрошенных отметили, что пользуются различными социальными сетями 3-4 раза в день. Наиболее популярные из них - TikTok, Instagram и "ВКонтакте". Мы видим, что современное информационное пространство способно объединять различные социальные группы, детей и молодежь как для обсуждения насущных вопросов, так и для получения соответствующих знаний. Вместе с тем обратным эффектом интернет-серфинга является деструктивное информационное воздействие на личность и общество, что уже сегодня является одной из глобальных проблем", - рассказала Ольга Богомаз.

По ее словам, технологии информационного воздействия современных медиа в национальном информационном пространстве динамично развиваются, быстро адаптируются к изменениям и запросам подрастающего поколения, учитывают потребности детей и молодежи, что, с одной стороны, предоставляет им возможности в освоении знаний, а с другой, - формирует новые риски и вызовы в информационной сфере.

"Высокая восприимчивость детей и молодежи к информационному воздействию обусловлена их малым жизненным опытом, недостаточными знаниями и представлениями об объективной реальности, несформированной критичностью мышления, а также потребностями в положительной оценке себя и своих действий, которую они могут получать в том числе посредством взаимодействия с информационными потоками. Поэтому повышение информационной грамотности населения в контексте обеспечения информационной безопасности важно учитывать при разработке концептуальных основ обеспечения национальной безопасности, в частности, при разработке положений новой редакции Концепции национальной безопасности", - отметила аналитик.

Ольга Богомаз подчеркнула, что перспективным направлением в контексте развития проблематики защиты подрастающего поколения от угроз в сетевом пространстве видится выработка мер, "направленных на обеспечение общественного контроля в сети Интернет в целях недопущения "перепрошивки" мировоззрения подрастающего поколения и распространения среди молодежи несвойственных для белорусского общества ценностных установок, а также размывания их исторического самосознания, что особенно актуально в Год исторической памяти".-0-

Фото Максима Гучека