Богуш: направления программ для подготовки учащихся детского технопарка будут расширяться

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке планируют расширять направления программ для подготовки учащихся. Об этом сказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш во время посещения технопарка премьер-министром Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сама идея создания детского технопарка как площадки для работы с талантливой молодежью впервые прозвучала на съезде ученых Беларуси. Глава государства ее поддержал. И в этом году уже непосредственно началась работа по обучению талантливой молодежи. Это ученики 9-11-х классов. Для того чтобы попасть в технопарк, школьникам нужно проявить себя в каких-то творческих мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, затем пройти тестирование и собеседование. После этого формируется группа, которая обучается по нескольким направлениям", - рассказал Вадим Богуш.

В лаборатории технопарка

Например, в БГУИР реализуются направления по информационным и компьютерным технологиям, разработаны программы по web-дизайну, прототипированию, а также готовится программа для следующего набора в детский технопарк по программированию микроконтроллеров.

"Они позволяют объединять разные направления в развитии информационных и электронных технологий, работу с элементной базой, практические навыки в создании информационных продуктов, ресурсов. У нас в планах расширять направления программ подготовки для школьников, куда дополнительно попадут еще программы, связанные с безопасностью, работой с 3D-моделями и др.", - отметил ректор.

По его словам, особенность детского технопарка в том, что здесь объединяются школьная подготовка и реализация творческих проектов. "Школьная подготовка сейчас реализована на базе лицея БНТУ. Сама группа из 30 человек делится на подгруппы по направлениям: зеленая химия, робототехника, информационные и компьютерные технологии. Реализуются они на базе БГУ, БНТУ и БГУИР соответственно", - пояснил Вадим Богуш.

Национальный детский технопарк создан 1 января 2021 года. Его работа направлена на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. В течение нынешнего года в детском технопарке запланированы девять смен, каждая продолжительностью 24 дня. Во время каждой смены по программе дополнительного образования одаренных детей и молодежи обучаются 30 учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования из всех регионов страны в составе трех групп численностью до 10 человек каждая.

Учебные программы по направлениям научных исследований, научно-технической и инновационной деятельности составлены так, чтобы учащиеся могли овладеть комплексом знаний по реализации исследовательского проекта, приобрести навыки сбора и обработки фактического материала для исследования.-0-