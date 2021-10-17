Богуш: объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов, заявил ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш в эфире телеканалаСТВ, сообщает БЕЛТА.

"Это не просто механическое объединение. Это преобразование самой формы итоговой аттестации в школе, которое преследует одну из целей - снизить нагрузку на абитуриента", - сказал Вадим Богуш.

По его словам, школьнику не придется решать две задачи одновременно. Он будет нацелен на то, чтобы пройти итоговую аттестацию в той форме, которая потом потребуется для формирования конкурсной ситуации в университете.

Как пояснила в студии "Главного эфира" на телеканале "Беларусь 1" директор 51-й минской школы Галина Черник, сейчас после 11 класса учащиеся сдают два устных экзамена - по истории Беларуси и иностранному языку, а также математику и один из государственных языков (по выбору учащегося). Спустя две недели им приходится сдавать централизованное тестирование. "В последнее время и родители, и учащиеся, и педагоги говорили о том, что дети очень нагружены и выпускников нужно разгрузить", - сказала она.

Как предполагается, совмещенный экзамен будут сдавать в пунктах централизованного тестирования. "Выпускные экзамены по математике, белорусскому или русскому языку будут проходить в пунктах централизованного тестирования. Однозначно их количество будет увеличено, чтобы не надо было ездить далеко, а можно было сделать в ближайшем от местонахождения школы населенном пункте", - отметил Вадим Богуш.-0-