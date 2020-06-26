Богуш: принять обдуманное решение на выборах помогает комплексный анализ ситуации

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять обдуманное решение на выборах помогает комплексный анализ ситуации в стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Ректор БГУИР отметил, что голосует по такому принципу всегда. "Делаю выбор осознанно и взвешенно. Это нелегко, требует анализа, оценки. Обоснованное, обдуманное решение помогает принять многосторонний и комплексный анализ ситуации", - сказал он.

Во время избирательных кампаний особенно сильно ощущается, какую важную роль играют в формировании общественного мнения СМИ. Собеседник подчеркнул важность вопросов информационной безопасности, особенно в медиапространстве. Он отметил, что в погоне за фейковой популярностью и рейтингами отдельные информационные источники могут навязывать чужое и не объективное мнение.

"Уверен, что всегда нужно учитывать исторический опыт и перспективу, отмечать успехи в развитии и достижения нашей независимой страны", - резюмировал Вадим Богуш.-0-