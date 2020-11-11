Бойцам студенческих отрядов предложат сдать спортивные нормативы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов предложит участникам Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" сдать нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", сообщила корреспонденту БЕЛТА командир РШСО БРСМ Надежда Шаховская.

"Физкультурно-спортивный комплекс - это прототип программы физкультурной подготовки "Готов к труду и обороне" - ГТО. Сегодня ФСК направлен на сплочение и повышение интереса бойцов студотрядов к спорту, ведению здорового образа жизни. Комплекс не только пользуется большой популярностью у ребят, но и стал частью организации их полезного досуга", - рассказала Надежда Шаховская.

ФСК проводится по желанию и состоит из шести обязательных нормативов среди юношей и девушек в двух возрастных категориях от 18 до 24 лет и от 25 до 30 лет. "Это бег на время на разные дистанции по выбору, подтягивание на перекладине либо сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине", - отметила командир РШСО.

В зависимости от показанных результатов молодым людям вручат специальные знаки ФСК "Борись! Стремись! Побеждай! " 1-й, 2-й, 3-й степеней.

Значки будут вручены каждому в индивидуальном порядке. "Однако в нашем случае комплекс в большей степени является командным. Поэтому место в общекомандном зачете определяется по средней сумме очков, набранных каждым участником по всем видам ФСК. Команда, занявшая первое место, награждается ценным подарком и дипломом", - добавила Надежда Шаховская.

Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" пройдет с 13 по 15 ноября в Минске и Минской области и объединит около полутысячи бойцов студотрядов из разных уголков Беларуси. Центральное мероприятие слета - официальное закрытие третьего трудового семестра - 2020 с чествованием победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил 24 628 человек: 23 870 человек в составе студенческих отрядов, 758 - индивидуально.-0-