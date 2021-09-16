Бойцов: проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является сверхактуальной

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является сверхактуальной, заявил журналистам генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и восьмого съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо сказать, что во всем мире, в том числе в России и Беларуси, смертность в течение последних 15 лет продолжала снижаться достаточно уверенно. Но так происходило до окончания первого квартала 2020 года. Когда появился COVID-19, ожидаемо произошло повышение смертности. В принципе все острые респираторные заболевания, в первую очередь грипп, в свое время были факторами, значимо влияющими на уровень смертности, поскольку в основе дестабилизации сердечно-сосудистой системы часто лежит воспалительный процесс. Это самое и произошло уже на новом уровне смертности во время пандемии коронавирусной инфекции", - рассказал Сергей Бойцов.

Но здесь, по его словам, есть одна очень важная особенность. "В принципе летальность при гриппе и коронавирусной инфекции сопоставима. Я говорю о летальности лиц, которые госпитализированы в стационар. При гриппе гораздо меньше госпитализируются. И смертность поэтому суммарная в этом плане отличается в гораздо большую сторону при коронавирусной инфекции, - отметил гендиректор. - Специфика смертности при коронавирусной инфекции заключается в том, что она имеет несколько отставленный характер - от нескольких недель до 2 месяцев. Недостаточная степень вакцинации, недостаточно жесткое соблюдение социальных правил приводят к тому, что у нас сейчас в плане смертности происходит наложение - отставленная смертность (постковид) получает дополнительный плюс от смертности новой волны. И происходит наслоение. Поэтому пока проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является сверхактуальной".

Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16-17 сентября в Белорусском государственном медицинском университете. Участвуют специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.

На пленарном заседании прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Пройдет конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

Организовали мероприятие Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-