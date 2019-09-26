Бойцы 51-й артбригады проводят стрельбы на Осиповичском полигоне

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольное занятие по специальной подготовке с участием 51-й артиллерийской бригады проходит 26-27 сентября на полигоне Осиповичский, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Основная цель занятия - оценить готовность подразделения к выполнению задач. "Будут оценены тактические действия бригады, выполнение огневых задач (задач по нанесению ракетных ударов) при поражении одиночных и групповых, неподвижных и движущихся объектов с боевой стрельбой как днем, так и в ночных условиях", - проинформировали в Минобороны.

Используются три вида артиллерийских систем: 2А65 "Мста-Б", 2С5 "Гиацинт-С" и 9К57 "Ураган". Участвуют в занятии 150 военнослужащих, из которых более 60 проходят службу в резерве. Артиллеристы с 11 огневых позиций поразят 40 мишеней разного типа, для разведки и корректирования огня будет использоваться беспилотник.

Занятие проходит под руководством начальника штаба ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - заместителя начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС полковника Михаила Чигилейчика.-0-