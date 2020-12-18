Бойцы студотрядов приняли участие в патриотическом проекте "Память сердца"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусских студенческих отрядов из всех регионов страны приняли участие в митинге-реквиеме "Память сердца", который состоялся в Минске на территории мемориального комплекса "Тростенец" у монумента "Врата памяти", сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

"Сегодня в патриотическом мероприятии принимали участие руководители молодежных трудовых проектов БРСМ - командиры и комиссары студенческих отрядов. Оно стало центральным в обязательной программе республиканского семинара "Школа подготовки руководителей трудовых проектов". Белорусские студенческие отряды приняли эстафету проекта "Память сердца", возложили к обелиску цветы, зажгли лампады. В юбилейный год Победы сводный студенческий отряд РШСО, объединивший порядка 24,5 тыс. студентов и учащихся, носит название "75-летия Великой Победы", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, сегодня ребята побывали на экскурсии в "Тростенце". "Леденеет душа, когда соприкасаешься с историей этого места. По количеству жертв фашизма концлагерь "Тростенец", созданный нацистами в 1941 году, занимает четвертую строку после таких фабрик смерти, как "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". Согласно официальным данным, в нем были зверски замучены, расстреляны и сожжены более 206,5 тыс. человек - мирных жителей, советских военнопленных и евреев - граждан Австрии, Германии, Польши и Чехословакии, - отметила командир РШСО. - 22 июня 2015 года в месте скорби был открыт мемориальный комплекс "Тростенец". Центральной в комплексе стала десятиметровая бронзовая композиция молодого белорусского скульптора Константина Костюченко".

Республиканский патриотический проект "Память сердца" стартовал 13 декабря в Дятловском районе Гродненской области. Задача молодежной инициативы - сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня проект охватил все регионы Беларуси. В памятных местах, связанных с военными событиями, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти в форме названия нового патриотического проекта.-0-

Фото БРСМ