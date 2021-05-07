БОКК готовит волонтеров на случай вакцинации населения от COVID-19 в прививочных пунктах

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста готовит волонтеров на случай вакцинации населения от COVID-19 в прививочных пунктах, сообщила журналистам генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

В ряде стран есть опыт проведения массовой иммунизации населения в прививочных пунктах (на стадионах, в торговых центрах и др.). По словам Ольги Мычко, возможно, такая кампания будет проводиться и в Беларуси. "Мы к этой ситуации готовимся. Проходит работа по отбору волонтеров, по дополнительному обучению оказания первой помощи, оценке состояния после получения прививки. По сути это еще один большой кусок работы", - сказала она, добавив, что волонтеры БОКК получили опыт во время II Европейских игр.

Белорусское общество Красного Креста определено партнером государства, в частности Минздрава, в плане информирования населения о вакцинации, а также содействия учреждениям здравоохранения в проведении иммунизации. Предполагается разработка буклетов, видеороликов, викторин и других интерактивных методов информирования.

Вместе с тем Ольга Мычко заметила, что БОКК в первую очередь заботится о пожилых людях, людях с инвалидностью, большинство из которых не умеет пользоваться телефонами, не заходит в интернет. "Им проще дать в руку буклет или сказать словами, что и как нужно делать", - отметила она.

"Мы прекрасно понимаем, что COVID-19 - это не спринт, это действительно марафон. И мы знаем, что ни за год, ни за два эта ситуация не разрешится. Поэтому большие надежды именно на вакцинацию и создание серьезной иммунной прослойки среди населения, чтобы мы были защищены от этой инфекции", - резюмировала генеральный секретарь БОКК.-0-