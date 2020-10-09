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Общество
09 октября 2020, 14:05

БОКК и неравнодушные белорусы помогли собрать к школе более 4,6 тыс. ребят

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги благотворительной кампании Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу": помощь к учебному году получили более 4,6 тыс. детей, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Цель ежегодной кампании - помочь детям из нуждающихся семей стать теми, кем они мечтают. За время ее проведения в этом году благодаря поддержке неравнодушных белорусов собрано 3436 наборов и еще Br22 788,8, на которые дополнительно приобретено 1175 наборов. Каждый включает рюкзак, пенал, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную одежду и обувь.

Таким образом, готовые наборы и отдельные товары к новому учебному году получили 4611 детей: находящихся в социально опасном положении, с инвалидностью, из семей беженцев и низким уровнем дохода. У каждого своя история.

Студентка могилевского вуза Лилия Домнич вместе с другими волонтерами Белорусского Красного Креста проводила акцию "Соберем детей в школу" в городском торговом центре. К ним подошел мальчик и положил деньги в копилку кампании со словами: "Нам помогают, и мы помогаем". Он был с мамой. Рассказал, что ему девять лет, сильно болеет, лечится подолгу в Боровлянах и знает, чем занимаются волонтеры Белорусского Красного Креста. "Они приходят к нам в больницу и играют с нами в игры, разучивают с нами песни, читают сказки, приносят подарки. В школу я ходить не могу, занимаюсь дома. А еще у меня выпали волосы, но посмотрите, у меня уже растут новые и кучерявые", - рассказал он. Этот рассказ услышал посетитель центра. Он предложил мальчику и маме помощь и купил им там же, в торговом зале, необходимые принадлежности к школе. Волонтеры спросили, как его зовут и где он работает. Молодой человек ответил, что он гражданин своей страны.

В Лиде помощь получила семья Юлии. Женщина прошла через тяжелые испытания и одна растит двоих сыновей. Она трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, но три года назад стало еще сложнее: похоронила пятерых родственников, с младшим сыном случилась беда и теперь у него инвалидность. В этом году он пошел в первый класс. Белорусский Красный Крест помог мальчику подготовить все для школы. Его старший брат, волонтер БОКК, помог собрать все необходимое еще для десятерых ребят.

В городском поселке Гезгалы Белорусский Красный Крест передал школьные наборы шести первоклассникам, в том числе Амалии - младшей из пяти братьев и сестер. В семье трое школьников и двое студентов, мама в ожидании шестого ребенка.

В Гродно "рюкзак мечты" получил мальчик, мама которого в одиночку воспитывает его и борется с онкозаболеванием. Поддержка помогла им сохранить веру в доброту и взаимовыручку. В знак благодарности мама предложила Белорусскому Красному Кресту стать их волонтером. Среди получателей помощи в Гродно - дети с нарушениями слуха, обучающиеся в специальной школе-интернате.

Международная IT-компания VRP Consulting присоединилась к инициативе Белорусского Красного Креста и предложила своим сотрудникам помочь собрать детей в школу.

"Белорусский Красный Крест благодарит всех, кто подключается к помощи. Мы постоянно поддерживаем нуждающихся, реагируя на новые острые запросы. Своим вкладом вы можете помочь нашим подопечным на donation.redcross.by. Подписка на ежемесячные пожертвования позволяет нам обеспечить регулярную эффективную помощь тем, кому она особенно необходима", - призвали в обществе.-0-

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