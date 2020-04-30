БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста продолжает кампанию против COVID-19, в работе задействованы 1530 волонтеров по всей стране. БОКК также запустило новую кампанию по сбору продуктовых наборов для людей с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.

"Уже оказана помощь пожилым людям по 7841 запросу. В том числе с 30 марта волонтеры Красного Креста выполнили 3117 запросов по доставке рецептов, 1895 запросов по доставке продуктов и других предметов первой необходимости, 2829 запросов, касающихся иных потребностей, например, оплата коммунальных услуг, - рассказали в Белорусском Красном Кресте. - Кроме того, вместе с партнерами в сфере торговли запустили кампанию "Добрый BOX" - собираем продуктовые наборы для людей с повышенным риском заболеваемости COVID-19".

Суть кампании в том, что на входе в магазин или гипермаркет, участвующий в "Добрый BOX", будет стоять баннер, а в корзинах - лежать листовки с информацией о кампании. Посетитель магазина, ознакомившись с ней, на свое усмотрение покупает определенный набор продуктов и кладет его в брендированную коробку в инфоцентре. Раз в неделю представитель магазина передает наборы Белорусскому Красному Кресту, который доставляет их людям пожилого возраста - одиноко проживающим, имеющим инвалидность, находящимся в социальных учреждениях, а также другим лицам, наиболее подверженным инфицированию COVID-19.

Кампания продлится до 31 мая.

"Продолжаем оказывать помощь медработникам: 1,6 тыс. масок, 700 флаконов антисептика, 7,2 тыс. перчаток передали в Гомельскую городскую клиническую больницу №1. Еще 30 флаконов антисептика и 400 перчаток получила Лунинецкая центральная районная больница, 1150 одноразовых масок, 1 тыс. шапочек и 500 бахил отправились в Гродненскую областную станцию скорой помощи. В Минске сразу нескольким учреждениям оказана значительная помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты, а также двум домам-интернатам Минской области. При поддержке спонсоров передали воду в региональные больницы Витебской, Гродненской и Гомельской областей", - добавили в обществе.

Акция "Медобед" действует при поддержке шести заведений общепита: вместе с партнерами Красный Крест бесплатно доставил больше 3 тыс. горячих обедов медперсоналу больниц Минска.-0-