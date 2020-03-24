БОКК организовало сбор средств на маски и дезсредства для медико-социальной службы

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста совместно с партнерами организовало сбор средств на покупку средств защиты - одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих средств - для волонтеров и социальных работников, которые посещают пожилых граждан на дому, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Белорусский Красный Крест не остается в стороне от проблемы распространения коронавирусной инфекции. Создана рабочая группа, которая сформировала план реагирования на текущую ситуацию. При этом учтены запросы основных партнеров - Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты. Подключаются представители бизнес-сообщества и другие общественные организации", - рассказали в БОКК.

Например, Красный Крест совместно с Минтруда и благотворительной платформой "Имена" собирает деньги на покупку одноразовых масок, перчаток, защитных халатов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств для медсестер медико-социальной службы "Дапамога". Они посещают одиноких стариков по месту жительства. Такие защитные средства нужны тысячам соцработников, которые контактируют с пожилыми в крупных городах. Поддержать проект финансово могут все неравнодушные люди и компании из Беларуси и разных стран мира.

Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко пояснила, что волонтеры и медсестры медико-социальной службы "Дапамога" сосредоточатся на своих подопечных - почти 1,6 тыс. пожилых людей, имеющих инвалидность. Все работники прошли специальный инструктаж, получили средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции.

По запросу организаций Минтруда и соцзащиты формируется и другая группа, которая нуждается в заботе, - группа риска, пожилые, которые должны быть максимально изолированы от контактов с больными и потенциальными носителями вируса. "Наша задача - оказать поддержку социальным службам и силами волонтеров организовать доставку для 180 тыс. пенсионеров необходимых продуктов питания, лекарств, предметов гигиены", - рассказала Ольга Мычко.

В Минске уже тестируется система доставки рецептов из поликлиники на дом одиноким пожилым людям. 29 волонтеров Красного Креста будут доставлять их в конвертах от терапевта, на которых будет указан только адрес (так можно сохранить врачебную тайну). Сотрудник поликлиники информирует получателя о дне и примерном времени доставки рецепта. Все волонтеры проходят инструктаж, получают удостоверения и средства дезинфекции. Волонтер везет рецепт на машине, оставляет в двери или почтовом ящике, без личного контакта. Отчет о переданных рецептах волонтеры передают координатору.

Готовится к запуску колл-центр по номеру 201, куда может позвонить любой одинокий пенсионер и получить психологическую поддержку, узнать, куда можно обратиться за помощью.

Ольга Мычко заверила, что Красный Крест продолжит реагировать на запросы о предоставлении помощи от госорганов. На прошлой неделе БОКК передало от спонсоров более 2 т воды пациентам приемного покоя и персоналу четырех медучреждений столицы: Городской клинической инфекционной больнице, Городской детской клинической инфекционной больнице, 6-й городской клинической больнице, Минскому городскому кожно-венерологическому диспансеру.-0-