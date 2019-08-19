БОКК предоставят больше возможностей для привлечения спонсорской помощи

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому обществу Красного Креста (БОКК) предоставят дополнительные возможности для привлечения пожертвований, безвозмездной спонсорской помощи. Это предусмотрено поправками в закон о БОКК, которые депутаты Палаты представителей готовят к первому чтению, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Законопроект совершенствует правовое регулирование сотрудничества БОКК с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. "Цель - обеспечить БОКК дополнительную возможность привлечения пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи на уставную деятельность и повышение осведомленности о деятельности общества среди субъектов хозяйствования и населения", - отметил Олег Левшунов.

Так, закрепляется возможность БОКК использовать товарный знак или знак обслуживания юридического лица и ИП, а также их наименования на основании заключенного гражданско-правового договора. Разместить их БОКК сможет не только на своих печатных материалах или статьях, но также на изделиях, изготавливаемых обществом или по его заказу. Кроме того, Белорусское общество Красного Креста сможет разрешить юрлицам и ИП использовать в рекламе информацию о пожертвовании, предоставлении спонсорской помощи без изображения эмблемы общества. "Это позволит БОКК разнообразить уже имеющиеся формы сотрудничества с партнерами, а также расширить круг потенциальных субъектов, которые изъявят желание освоить взаимовыгодное сотрудничество", - добавил Олег Левшунов.

Депутат пояснил, что такое сотрудничество возможно при соблюдении ряда условий. Речь идет о недопущении введения потребителя в заблуждение относительно деятельности юрлица и ИП, качества их товаров (работ, услуг), эмблемы БОКК и Белорусского общества Красного Креста в целом. Не допускается также противоречие целям и основополагающим принципам Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ряд поправок нацелен на то, чтобы обеспечить максимальную узнаваемость белорусского национального общества Красного Креста. Для этого закрепляется его новое сокращенное наименование на русском, белорусском и английском языках. Уточнены также нормы, касающиеся членства в БОКК. Согласно законопроекту, оно будет открыто для каждого гражданина Беларуси, иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего в стране, поведение и взгляды которых не противоречат идеалам и основополагающим принципам Международного движения, а также целям и задачам БОКК.

Разработчики законопроекта направляли запросы об изучении практики применения закона о БОКК в адрес белорусских государственных органов и организаций, изучали иностранный опыт. В частности, проанализированы законодательства Австрии, Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Словении, Словакии, Украины, Хорватии, Черногории, Швейцарии.

Реализация основных положений законопроекта обеспечит БОКК увеличение потенциальных источников финансирования, улучшит его имидж на международной арене, резюмировал депутат.-0-