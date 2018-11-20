БОКК расширяет поддержку проекта "Няня вместо мамы" на всю страну

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста продолжает продвигать проект "Няня вместо мамы". При поддержке общественности социальные работницы по уходу за детьми-сиротами в ближайшее время появятся в стационарах во всех регионах страны, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"С 2016 года Белорусское общество Красного Креста работает над проектом "Няня вместо мамы", который помогает найти нянь для ухода и заботы о детях, которые остались без попечения родителей в больницах Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской областей и Минска. Так, с августа 2017 года по сентябрь нынешнего помощь получили 1333 ребенка по всей стране. А суммарный объем собранных средств за почти три года работы проекта превысил Br171,3 тыс., - рассказали в БОКК. - Сбор средств продолжается. До 28 февраля 2019 года нужно собрать Br219,1 тыс., чтобы оплатить работу 21 няни". Кроме того, БОКК, воодушевленный поддержкой неравнодушных людей, готовится к приему новых нянь, они появятся в том числе в больницах Могилева, Бобруйска и Новополоцка.

Основная часть собранных по проекту средств приходится на заплаты социальным няням, закупку подгузников, салфеток, кремов, присыпок для малышей. Важной статьей расхода бюджета являются медицинские халаты или костюмы для нянь, маски, перчатки, средства дезинфекции. Если собранные средства позволяют, то приобретаются игрушки, карандаши, раскраски, мозаики.

По наблюдениям сотрудников Красного Креста, в среднем на стационарном лечении в каждой детской областной клинической больнице ежемесячно находятся по 10-15 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от нескольких месяцев до 10 лет. И каждый такой ребенок нуждается в позитивных эмоциях, повышенном внимании и поддержке родителей и других членов семьи. Няня становится человеком, который если не заменяет маму, то старается создать приближенные к этому условия: подарить малышу свою заботу, ухаживать за ним и помогать развиваться.

Поддержать проект "Няня вместо мамы" можно через кнопку "Пожертвовать" на сайте БОКК, ЕРИП или посредством WebPay.-0-