БОКК совместно с ЕС запускают проект поддержки трудоустройства молодежи в Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгосрочный проект "EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства" запущен в Беларуси для развития лидерских и предпринимательских навыков молодежи. Он реализуется Белорусским обществом Красного Креста в Могилевской и Гомельской областях при финансовой поддержке Европейского союза, в партнерстве с Датским Красным Крестом, органами власти и негосударственными объединениями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

Проект направлен на совершенствование профессионально-технических навыков для трудоустройства, получение достойной работы и развитие предпринимательской деятельности преимущественно среди социально незащищенных молодых мужчин и женщин. Для этого, считают авторы программы, необходимо укреплять сотрудничество между государственными и негосударственными субъектами и частным сектором. "Мы уделим внимание ребятам из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, из детских домов, которые входят во взрослую жизнь и нуждаются в поддержке. Это могут быть также временно перемещенные граждане Украины, жертвы торговли людьми и другие попавшие в сложную ситуацию, - пояснила координатор проекта Наталья Жак-Голговская. - Что важно, проект гибкий и предполагает выстраивание работы на основе координации планов местных властей, госструктур и негосударственных объединений. А начнем мы с изучения ситуации на рынке труда двух регионов и потребностей молодых людей в обучении. Результаты ожидаем в январе-феврале 2019 года, на их основе и будем выстраивать конкретные планы".

В целом в течение трех лет реализации проекта предполагается осуществить несколько блоков работы. Это и широкое информирование молодежи о проекте и возможностях самозанятости (в том числе посредством 12 информационных центров, которые откроются в Могилевской и Гомельской областях), и организация профессионального обучения (скорее всего, через образовательные курсы) не менее 30 социально уязвимых молодых людей. Также примерно 60 наиболее мотивированных девушек и парней получат поддержку своих предпринимательских инициатив через систему наставничества - их будут сопровождать от формирования бизнес-идеи до защиты бизнес-проекта.

Партнерами проекта выступают Гомельская и Могилевская областные организации БОКК, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство внутренних дел, областные и районные исполнительные комитеты двух регионов, РМОО "Лига добровольного труда молодежи", ОО "Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства", МОО "Гендерные перспективы".

Общий бюджет проекта в республике - 253,8 тыс. евро. В целом программа EU4Youth предусматривает финансирование Евросоюза в размере 20 млн евро и поддерживает молодежь в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.-0-