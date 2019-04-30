БОКК в 2018 году организовало обучение по оказанию первой помощи для 22 тыс. человек

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мастер-классах и тренингах Белорусского общества Красного Креста по оказанию первой помощи в 2018 году приняли участие 22 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции специалист БОКК по первой помощи Василий Скубилов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обучение населения навыкам оказания первой помощи является одним из стратегических направлений деятельности БОКК. За прошлый год на наших мастер-классах и тренингах было обучено 22 тыс. человек. И это не считая участников массовых мероприятий на открытых площадках в областных и районных центрах страны", - сказал Василий Скубилов.
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