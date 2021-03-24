БОКК в 2020 году помогло почти 300 больным туберкулезом перейти на видеоконтролируемое лечение

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году 299 больных туберкулезом граждан смогли перейти на видеоконтролируемое лечение благодаря помощи Белорусского общества Красного Креста. Об этом БЕЛТА сообщили в БОКК.

"Сегодня, 24 марта, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Люди с этим заболеванием среди других категорий находятся в поле нашей заботы. В 2020 году мы помогли 299 больным туберкулезом перейти на видеоконтролируемое лечение, для этого выдали им смартфоны. Это позволило пациентам из удаленных сельских районов реже ездить за лекарствами. Тем же, кто ездит ежедневно, выдаются проездные или возмещается стоимость проезда", - рассказали в Белорусском Красном Кресте.

Также в минувшем году 474 больных туберкулезом получили психосоциальную поддержку волонтеров общества.

Сегодня по всей Беларуси - в Минске, Бресте, Барановичах, Пинске, Гомеле, Жлобине, Брагине, Гродно, Лиде, Могилеве - работают точки, где любой взрослый при наличии паспорта может бесплатно сделать флюорографию и сразу получить результат. "В Минской области в течение недели 6 пульмосканов перемещаются по Копыльскому, Березинскому и Крупскому районам", - добавили в БОКК.-0-