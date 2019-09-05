БОКК в день благотворительности креативно отблагодарит помощников и партнеров

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста в Международный день благотворительности (5 сентября) проведет необычную акцию: весь вечер и на протяжении нескольких дней мультимедийный фасад бизнес-центра "Футурис" будет транслировать благодарность всем, кто поддерживает работу БОКК и помогает людям в беде, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Тысячи людей в нашей стране, а также за ее пределами помогают Белорусскому Красному Кресту, они жертвуют свои деньги, время, ресурсы, поддерживают наши социальные проекты, - отметила генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко. - Мы благодарны за возможность сказать всем этим людям, компаниям, брендам "Спасибо!".

Ежегодно помощь Белорусского Красного Креста получают десятки тысяч людей, потерявшие здоровье, семью, жилье, доход, пострадавшие от насилия. Это многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, семьи беженцев и вынужденных переселенцев, одинокие пожилые и тяжелобольные люди, осужденные и бывшие осужденные и многие другие, кто находится в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи.

В 17 больницах Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской областей и Минска работают 18 социальных нянь Красного Креста, благодаря которым 2415 одиноких малышей были окружены заботой и уходом. Тысячи детей из нуждающихся семей обеспечиваются одеждой, обувью и школьными принадлежностями к новому учебному году. Ежегодно около 1,5 тыс. тяжелобольных людей и одиноких пожилых получают квалифицированный уход, медицинскую и социальную помощь на дому. В Гродно работает дневной центр Красного Креста для детей с ограниченными возможностями, в Минске - центр "Открытый дом" для помощи людям с психическими заболеваниями, в Гомеле - кризисный центр для людей в сложной жизненной ситуации. Все это возможно в том числе благодаря поддержке деятельности общества неравнодушными гражданами.-0-