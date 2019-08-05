БОКК запустил проект по сбору средств для школьников из нуждающихся семей

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная кампания Белорусского общества Красного Креста "Соберем детей в школу!" стартовала в Беларуси и продлится по 15 сентября, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Не у всех родителей есть возможность купить своим детям все необходимое к школе. Речь о социально уязвимых семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, беженцах и лицах, ищущих убежища, вынужденных переселенцах, а также о детях-инвалидах. Поэтому ежегодно с августа по сентябрь Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию "Соберем детей в школу!". Мы организуем сбор средств школьникам из нуждающихся семей. В этом году планируем оказать помощь не менее 6 тыс. детей по всей стране и уделить особое внимание отдаленным районам, где есть высокая нуждаемость", - прокомментировала заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко.

По ее словам, всегда находится немало неравнодушных людей, активно подключаются к проекту государственные и частные компании. В 2018 году, например, благодаря поддержке жителей Беларуси БОКК смогло помочь 8 726 нуждающимся детям.

В этом году для реализации кампании необходима сумма в Br130 тыс., причем 15% БОКК обеспечит за счет собственных средств.

Все желающие могут помочь в натуральной или денежной форме. Принимаются школьная одежда и утепленные вещи для осеннего сезона, обувь, рюкзаки и сумки, канцелярские товары, спортивный инвентарь. Для участия нужно прийти в областную, районную или городскую организацию Красного Креста по месту жительства либо обратиться к волонтерам БОКК в торговых центрах (найти их можно по экипировке с символикой Красного Креста). Также о возможностях оказания помощи можно узнать, написав в сообщества БОКК в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках" или Instagram, позвонив на "горячую линию": (375 29) 181-11-34 (velcom), (375 17) 328-50-04 (городской).

Средства можно перечислить через систему ЕРИП (номера благотворительных акций для проведения платежа указаны на сайте объединения).-0-