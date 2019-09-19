БОКК запустило флешмоб в поддержку людей с психическими расстройствами

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красный Крест предложил жителям Беларуси поддержать людей с психическими расстройствами, сообщили БЕЛТА организаторы флешмоба.

Социальный проект #всемыстранные призван побороть социальные фобии и изменить отношение общества к тем, чье поведение кажется необычным. Поделиться странностями может каждый желающий. Например, кто-то может признаться, что панически боится летать в самолете, общается со своей тенью, до обморока боится клоунов или заглядывает под кровать, преисполненный детской верой в чудовищ. Такие откровения помогут понять обществу, что нет идеальных людей. Именно социальные предрассудки мешают людям с психическими расстройствами влиться в общество.

Для участия в проекте надо разместить в любой социальной сети пост с описанием своей странности с хештэгом #всемыстранные. Специалисты Красного Креста соберут все записи, и самые интересные опубликуют и покажут людям с психическими заболеваниями.

К инициативе присоединятся блогеры и знаменитости: известные артисты, спортсмены и телеведущие. Они поделятся своими особенностями поведения или фактами из жизни - это может стать неожиданностью для многих.

"Мировые подходы к психическим расстройствам резко изменились, но стереотипы все еще сильны. Например, вы найдете людей с шизофренией среди самых известных живописцев и нобелевских лауреатов. В первую очередь нужно менять отношение к ним в обществе. Конечно, многие формы психических расстройств требуют лечения, но эти люди способны работать, заводить семьи и вести полноценную жизнь, как и все остальные", - убеждены в БОКК.

Проект также призван расширить масштаб психосоциальной поддержки людям с психическими расстройствами в Минске. Люди, которые нуждаются в помощи и сопровождении, могут прийти в центр Красного Креста "Открытый дом", где работают психологи и социальный работник. За шесть лет функционирования центра его гостями стали более 140 человек. Из них около 80 человек добились устойчивой ремиссии, больше половины из них нашли работу, а пять человек создали семьи.

"Серьезные психические расстройства могут возникнуть у каждого - после долгой депрессии или сильного стресса. Важно относиться к ним, как и к любым другим заболеваниям. С этим живут, с этим успешно борются, и, конечно же, это не заразно. Важно, чтобы человек не замыкался, а обращался за помощью, а его близкие и друзья вовремя среагировали, пока человеку можно помочь без госпитализации и постановки на учет. Проблема психического здоровья актуальна для многих, но большинство людей боится в этом признаться - опять же из-за социальных предрассудков", - поясняют в Красном Кресте.-0-