Болбатовский: в условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок, заявил в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, сообщает БЕЛТА.

"В условиях снижения спроса санатории, конечно же, предусматривают систему скидок. Уже сегодня реализация путевок идет по цене ниже стоимости путевок даже первого квартала. То есть по итогам работы за первый квартал средняя стоимость путевки - стандартный двухместный номер - составляла у нас чуть больше Br58. Сегодня путевки продаются, в том числе на летний период, по средней стоимости около Br50", - рассказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, сейчас система работает в режиме ожидания летнего оздоровительного сезона. "Мы ограничили с 1 мая направление всех категорий граждан в санатории по путевкам республиканского центра. Поэтому большинство санаториев были вынуждены не работать из-за отсутствия загрузки. Поэтому те санатории, которые сегодня работают, работают с минимальной загрузкой - чуть более 10 %. Это около 40 санаториев, которые не закрывались. У нас всего 105 санаториев, - отметил директор центра. - По итогам первого квартала, несмотря на окружающую ситуацию, система санаторно-курортного лечения сработала с положительным результатом как по свободной реализации, так и по экспорту услуг. Поэтому ничего критического, в том числе с экономической точки зрения, не произошло. В ближайшем будущем мы начнем направление людей на санаторно-курортное лечение".

Геннадий Болбатовский подчеркнул, что белорусские здравницы будут готовы принять на реабилитацию людей, переболевших коронавирусной инфекцией. "У нас больше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения "органы дыхания". Безусловно, мы будем принимать этот контингент. Некоторые санатории даже целенаправленно будут позиционировать. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования именно для лечения и восстановления этого контингента, - добавил он.

Всю информацию можно будет получить на сайтах санаториев или на информационном портале sanatorii.by. Всего в этом году за счет средств бюджета и Фонда государственного социального страхования планируется оздоровить около 700 тыс. человек. -0-