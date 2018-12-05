Более 1 100 елочных базаров будут работать в Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17-22 декабря начнут работу 1 146 елочных базаров. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводится работа по заключению договоров с лесными хозяйствами на поставку натуральных елей для продажи. В преддверии Нового года запланировано провести 1 146 елочных базаров, что на 4,2% больше, чем в 2017 году. Розничные цены на натуральные ели будут зависеть от высоты дерева: елка высотой до 1 м будет стоить от Br8, 1-2 м - от Br10, 2-3 м - от Br14", - отметила Виолетта Брезовская. Ели натуральные в кадках будут стоить от Br20.

Наибольшее количество ярмарок в этом году запланировано в Гомельской области, елочных базаров - в Гомельской и Минской областях. Всего же состоится около 18,7 тыс. мероприятий, стимулирующих потребительский спрос: ярмарки, распродажи, акции, выставки-продажи.

"Субъектами торговли проводится активная работа с производителями по накоплению товаров с новогодней тематикой, шампанских, игристых вин, - констатировала Виолетта Брезовская. - Предприятия кондитерской отрасли обеспечивают производство широкого ассортимента своей продукции в праздничном оформлении. Фабрики "Коммунарка", "Спартак", "Красный Мозырянин" в преддверии Нового года поставят в розничную сеть более чем 1,7 млн штук новогодних подарков весом от 0,3 кг до 3 кг, что больше по сравнению с прошлым годом. На 1 декабря этого года в торговую сеть поставлено уже около полумиллиона подарков".-0-