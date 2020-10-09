Более 1 тыс. абитуриентов посетили в Узбекистане онлайн-выставку "Образование в Беларуси-2020"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка образовательных услуг в онлайн-формате "Образование в Беларуси - 2020" состоялась на платформе www.edubel.by в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в ГОРУП "Центр международных связей" Министерства образования Беларуси, которое разработало данную площадку.

В выставочных мероприятиях, которые проходили с 26 сентября по 10 октября, участвовали ведущие учреждения высшего образования Беларуси. В условиях пандемии такой формат мероприятия оказался востребованным. Он дал иностранным абитуриентам уникальную возможность дистанционно познакомиться с образовательным потенциалом белорусских вузов, подобрать программу бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, курсов повышения квалификации, летних и зимних школ, курсов русского языка. А также лично пообщаться с представителями университетов, получить индивидуальную консультацию у специалистов Центра международных связей по условиям поступления, обучения и пребывания в Беларуси.

Всего онлайн-выставку посетили более 1 тыс. граждан Узбекистана и других стран (США, Россия, Франция, Азербайджан, Ирландия, Германия, Польша, Португалия). Многие абитуриенты решились продолжить обучение в белорусских университетах.

Для повышения имиджа белорусского образования, роста экспорта услуг в этой сфере и их диверсификации, а также привлечения иностранных абитуриентов Центр международных связей занят подготовкой международных онлайн-выставок "Образование в Беларуси - 2020" также в Казахстане, Молдове, Турции.-0-