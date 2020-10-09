Более 1 тыс. белорусских школьников примут участие в международном математическом турнире городов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. белорусских школьников 11 октября примут участие в 42-ом Международном математическом турнире городов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

В Беларуси за звание победителя поборются учащиеся 6-11 классов из Минска и Витебска. Им предстоит решить за 5 часов пять задач. Состязание пройдет по месту учебы зарегистрированных школьников. Работы оценят по полноте и качеству решений, а не по количеству выполненных заданий.

Турнир предполагает также участие всех желающих школьников 25 октября в продвинутом туре, где предстоит решение семи задач повышенной сложности. Регистрация на него открыта до 19 октября. Кроме того, предусмотрено участие в дистанционном формате турнира, который носит тренировочный характер и состоится в один из дней после официального проведения мероприятия.

Проверит правильность выполненных работ жюри в составе сотрудников и студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ. Лучшие решения отправят на независимую проверку в Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), который является основным организатором. Организаторами мероприятия в Беларуси выступает ФПМИ БГУ совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома. Особенностью турнира является одновременное выполнение заданий участниками из разных стран.

Международный математический турнир городов впервые прошел в 1980 году в Советском Союзе среди учащихся Москвы, Ленинграда и Киева. Он организован с целью популяризации математики среди школьников. С 1990 года приобрел статус международного. Ежегодно в нем участвуют школьники более чем из 25 стран. Беларусь включена в этот состав в 1998 году.-0-