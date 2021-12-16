Более 1 тыс. человек по основным специальностям ядерной энергетики подготовили в Беларуси с 2013 года

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. специалистов по пяти основным специальностям ядерной энергетики подготовили в Беларуси с 2013 года. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Николай Маруда.

"Сейчас подготовку на I ступени высшего образования проходят около 500 человек. В 2013-2020 годах по пяти основным специальностям для ядерной энергетики подготовлено более 1 тыс. специалистов. Это позволило в полном объеме удовлетворить потребности Белорусской АЭС и всей ядерной энергетики страны", - сказал Николай Маруда.

По его словам, ежегодный прием за счет средств республиканского бюджета на каждую из пяти основных специальностей - 20 человек, остальные на платной основе. Среди таких специальностей - "ядерные физика и технологии" (БГУ), "химия высоких энергий" (БГУ), "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций" (БНТУ), "электронные и информационно-управляющие системы физических установок" (БГУИР), "ядерная и радиационная безопасность" (Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ). В Минском государственном энергетическом колледже набор 30 человек за счет средств республиканского бюджета по специальности "электрические станции" (среднее специальное образование).

Подготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием проводится в соответствии с государственной программой "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы (подпрограмма "Подготовка кадров для ядерной энергетики").-0-