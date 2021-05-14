Более 1 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. человек уже приняли участие в исследовании популяционного иммунитета, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем данные о том, что на 10.15 уже 1019 человек пришли к назначенному времени в пункты сдачи крови и приняли участие в исследовании", - сказала Ирина Глинская.

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу стартовало в Беларуси сегодня. По его результатам, возможно, будут внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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Фото Егора Павлющика