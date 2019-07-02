Более 1 тыс. человек приняли участие в мультимедийном флешмобе ОНТ "Гимн 2.0"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. человек приняли участие в масштабном мультимедийном флешмобе "Гимн 2.0", который телеканал ОНТ запустил весной, приурочив сразу к нескольким знаменательным для Беларуси датам - 25-летию института президентства и Конституции, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

Акцию поддержали как профессиональные музыканты, так и простые граждане, а также известные персоны: государственные деятели, выдающиеся спортсмены и артисты. Среди участников - трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчек, оперный певец, солист Большого театра Владимир Громов, заслуженный артист Александр Солодуха, представительница Беларуси на детском конкурсе фестиваля искусств "Славянский базар" Ксения Галецкая, заслуженный мастер спорта и телеведущая Мелитина Станюта, неоднократная олимпийская медалистка по художественной гимнастике Ксения Санкович, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко, легендарный белорусский теннисист Максим Мирный, обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич.

Как подчеркнула директор дирекции специальных проектов ОНТ Елена Лобач, видеофайлы с трогательным и душевным исполнением слали белорусы со всех уголков страны. Это были медики, представители силовых структур, учителя, воспитатели, банкиры, экологи, работники заводов и концернов, труженики села, журналисты, школьники, студенты, сольные исполнители, дуэты и целые творческие коллективы.

"Некоторых из них мы затем дополнительно приглашали в нашу студию, чтобы сделать специальную профессиональную запись. Кроме того, 1,5 тыс. человек исполнили гимн на площади Государственного флага, что и стало кульминацией проекта. Все эти исполнения мы смонтируем в единый видеоролик хронометражем чуть более 3 минут (ровно столько, сколько длится гимн) и покажем всей стране в праздничном эфире 3 июля", - добавила Елена Лобач.-0-