Более 1 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-август в Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-август зарегистрировано 1013 новых случаев ВИЧ-инфекции, заболеваемость снизилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

За этот период в Брестской области выявлено 98 новых случаев, в Витебской - 52, Гомельской - 317, Гродненской - 58, в Минске - 221, Минской области - 149, Могилевской - 118.

На долю парентерального пути передачи ВИЧ пришлось 15,4% (156 человек), полового - 83,2% (843 человека).

Снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 15 до 49 лет: 855 против 1171-го в 2019-м. На возраст до 14 лет приходится 0,7%, 15-19 лет - 0,9%, 20-29 лет - 16,2%, 30-39 лет - 38,5%, 40-49 лет - 28,8%, 50-59 лет - 10,7%, 60 лет и старше - 4,2%.

На 1 сентября в стране проживают 22 680 человек с ВИЧ-положительным статусом. Больше всего в Гомельской (8404) и Минской (3656) областях, Минске (5053).

Проводится активная работа по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и реализации взятых на себя обязательств, касающихся достижения к концу 2020 года стратегической цели ЮНЭЙДС - 90-90-90. Предполагается, что 90% всех людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-статус, 90% тех, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, будут стабильно получать антиретровирусную терапию и у 90% ВИЧ-положительных, получающих такую терапию, будет достигнута неопределяемая вирусная нагрузка и человек не будет передавать вирус другим.

В Беларуси на начало сентября достигнуты следующие индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС: 81% - 81,3% - 78,6% (цель на 1 января 2021 года - 89-90% - 88-90% - 85-90%).-0-